Матвиенко считает искренними намерения Трампа остановить конфликт на Украине

Президенту США пытаются связать руки европейцы, которым не нужен мир, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что верит в искренность намерений президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт. Также она отметила, что договоренности по Украине возможны.

"Верю, <...> что договоренности по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа. Верю в то, он хочет завершить этот конфликт. Наш президент встречался с господином Трампом на Аляске. Было достигнуто понимание о том, как завершить этот конфликт. И мы ни на йоту не отступили от согласованных подходов", - сообщила Матвиенко в интервью "МК".

Трампу пытаются связать руки европейцы, которым не нужен мир, и которые питают иллюзии о том, что Россию можно победить на поле боя, добавила она.

Матвиенко также отметила, что как только появляются какие-то признаки того, что может лечь в основу урегулирования, европейцы тут же "слетаются" и точечно, адресно торпедируют мирные усилия.