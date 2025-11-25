{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Лавров: Россия ценит позицию США по украинскому урегулированию

Глава МИД РФ также отметил посредничество в этом вопросе Белоруссии, Турции и Венгрии
© ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Москва ценит позицию Вашингтона, который инициативно способствует урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

"Мы ценим посредничество Белоруссии, посредничество Турции, ценим позицию Венгрии, которая с готовностью хочет принять саммит России и США, который предложил провести президент [США Дональд] Трамп. И, безусловно, ценим позицию самих Соединенных Штатов, которые единственные из западного мира, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина, проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию. Мы это ценим, повторю еще раз", - указал министр.

