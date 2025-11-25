МИД РФ разделяет настрой нового главы Республики Сербской на развитие отношений

Согласно заявлению ведомства, выборы показали, что народ республики не позволил исказить свою волю и выразил поддержку линии лидера боснийских сербов Милорада Додика

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) показали, что ее народ не позволил исказить свою волю и выразил поддержку линии лидера боснийских сербов Милорада Додика. Москва разделяет настрой избранного президента республики Синиши Карана на дальнейшее продвижение отношений, говорится в сообщении МИД РФ.

"Несмотря на инспирированные извне попытки дестабилизировать политическую обстановку в Республике Сербской путем грубого злоупотребления судебными и электоральными институтами БиГ, незаконное отстранение от власти лидера сербов в Боснии и Герцеговине Милорада Додика, граждане энтитета не позволили исказить их волю и вновь выразили твердую поддержку патриотической линии, проводимой командой Милорада Додика", - указали в дипведомстве.

"Россия разделяет настрой руководства энтитета и, в частности, избранного президента Республики Сербской Синиша Карана на дальнейшее продвижение отношений стратегического партнерства с нашей страной", - отметили в ведомстве, добавив, что российская сторона убеждена - такой курс полностью отвечает интересам народов РФ и Республики Сербской.

По подсчетом правящей партии, по итогам обработки 95% бюллетеней Каран набрал 208 988 голосов. Как сообщила Центральная избирательная комиссия БиГ, итоговая явка на воскресных выборах составила 35,78%. Основным соперником Карана был представитель оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша.

Досрочные выборы стали следствием многолетнего политического противостояния лидера боснийских сербов Милорада Додика с центральными органами БиГ и институтом высокого представителя. Ранее занимавший посты премьер-министра Республики Сербской, президента республики и члена Президиума БиГ политик последовательно критиковал решения Суда Боснии и Герцеговины, Конституционного суда и высокого представителя, отстаивая интересы энтитета.

После вынесения Додику приговора в феврале 2025 года - одного года лишения свободы и шестилетнего запрета на политическую деятельность - ЦИК БиГ прекратила его президентские полномочия. Парламент Республики Сербской сначала оспаривал это решение, однако затем назначил временно исполняющей обязанности президента советницу Додика Ану Тришич-Бабич. В сентябре Додик отказался от курса на бойкот выборов.