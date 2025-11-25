Лавров: РФ не побежит садиться за стол переговоров с Европой

Глава российского МИД отметил, что Москва сначала должна понять, с чем ЕС будет готов прийти к контактам с Россией

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европа не должна рассчитывать, что Россия побежит садиться с ней за стол переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"Моменты просветления приходят. Но когда они созреют разговаривать, мы подумаем, о чем разговаривать. Если они рассчитывают на то, что заявят, что готовы сесть с Россией за стол переговоров и мы туда побежим - нет. Мы хотим понять, с чем они будут готовы прийти к контактам с нами, а потом будем решать", - сказал он.