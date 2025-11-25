Лавров: Стубб доказывает, что в Финляндии не искоренены нацистские ростки

Глава МИД напомнил, что Хельсинки вместе с Гитлером занимались оккупацией Советского Союза

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пример президента Финляндии Александера Стубба показывает, что десятилетия нейтралитета не искоренили нацистские ростки в этой стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"Мой бывший коллега Стубб, он был министром иностранных дел Финляндии, став президентом, и естественно, поиграв с Дональдом Трампом в гольф, сейчас позиционирует себя знатоком всего и вся, выступая с откровенно русофобских позиций. Долгие десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили те ростки, которые берут свои корни в нацистском прошлом финского государства", - отметил он.

Лавров напомнил, что Финляндия вместе с Гитлером занимались оккупацией Советского Союза, организацией блокады Ленинграда, были замешаны в зверствах и этнических чистках.

"Но я был искренне убежден, что все-таки годы нейтралитета, добрососедства с Российской Федерацией что-то значили. Часто бывал в приграничных городах Финляндии, там проводились заседания Арктического совета. Жители приграничных территорий ездили друг к другу в гости без всяких виз, устраивали кинофестивали, фестивали песни, танца, дружили семьями, как сейчас говорится. И вот это все в одночасье перечеркнули", - продолжил глава МИД РФ.

"Не говорю про экономический ущерб, про ущерб человеческим отношениям, когда была закрыта граница. Сейчас эту границу начинают "накачивать" натовской инфраструктурой. Но русофобская идеология, напоминание о том, что мы там что-то "оттяпали" у Финляндии - имея в виду то, что националистический режим накануне Второй мировой войны отказался учесть законные интересы России в сфере безопасности, когда можно было до Санкт-Петербурга за один день добраться военным подразделениям. В одночасье из Стубба "вышел наружу" этот "генетический код", эта память о том, что они хотят "держать Россию в узде". Как это все происходит, как он это себе представляет, не знаю. Правда даже он недавно сказал, что все равно придется когда-то с нашей страной разговаривать", - добавил руководитель дипведомства.