Лавров: в "остановленных" Трампом конфликтах не касались их коренных причин

Глава МИД РФ при этом отметил, что стремление немедленно пресечь кровопролитие "заслуживает всяческого поощрения"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Стремление президента США Дональда Трампа быстро пресечь кровопролитие заслуживает поощрения, но во всех "остановленных" им конфликтах не касались их коренных причин. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог", которое было записано 21 ноября.

"Стремление немедленно пресечь кровопролитие заслуживает всяческого поощрения. Но для того, чтобы в долгосрочном плане это урегулировать, нужно гораздо больше кропотливых, терпеливых и несуетливых инициатив", - сказал Лавров, подчеркнув, что РФ ценит стремление Трампа не развязывать войны, как это делали его предшественники, а их останавливать. По словам министра, все "восемь войн", которые Трамп "остановил", "на какой-то период замерли, были объявлены перемирия: сейчас на Ближнем Востоке, между Пакистаном и Афганистаном, между Камбоджей и Таиландом, в ДРК и Руанде - практически везде наступили перемирия". "Но коренных причин эти инициативы не касались", - указал глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание, что "уже начались проблемы на камбоджийско-таиландской границе, между Пакистаном и Афганистаном, и далеко не все так безоблачно, мягко выражаясь, на палестино-израильском направлении".