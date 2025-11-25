Лавров: антироссийские заявления Макрона отражают его низкие политические рейтинги

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Антироссийские выпады президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствуют о том, что дела с рейтингами у него совсем плохи. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

"Президент Макрон совсем недавно выдал очередную сентенцию, что Россия, дескать, выдумала эту войну, что не было никаких причин, ни одной реальной угрозы, что все это мистификация, - отметил глава МИД. - Цитирую по памяти: это судороги державы, которая плачет о потере своей государственности, своего империалистического колониального прошлого. Это говорит президент Франции. Видимо, дела у него с рейтингами совсем плохи".

Министр обратил внимание также на то, как Запад обрабатывает "сербских друзей и братьев", пытаясь "буквально заставить их, во-первых, признать независимость Косова, а во-вторых, присоединиться ко всей русофобской политике Европейского союза". "При этом не стесняются, говорят об этом публично, - констатировал Лавров. - Дескать, да, мы вас ждем в Евросоюзе, но забудьте про Косово, про вашу дружбу и исторические связи с русскими, присоединяйтесь ко всем нашим санкциям, ко всем агрессивным приготовлениям к войне против России".

"Это, конечно, весьма специфическая психология, - резюмировал глава российской дипломатии. - Именно западные европейцы, а также еще младоевропейцы в лице поляков и прибалтов, проводят здесь основную, ведущую партию. Но поражает, что и такая серьезная страна (Франция - прим. ТАСС) придерживается этого".