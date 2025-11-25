Лавров: аррогантный стиль лидеров Европы по отношению к РФ отражает их растерянность

По словам главы МИД, если президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте резко переменят риторику и заявят о необходимости разговаривать с Россией , то, "наверное, они боятся потерять власть"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Надменный и самонадеянный стиль европейских лидеров в отношении России говорит об их страхе и растерянности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

Читайте также

Противоречивость Киева, спекуляции Запада и бездействие ООН. Заявления Лаврова

"Эти элиты поставили на войну, всю свою политическую карьеру связали с лозунгом так или иначе нанести России "стратегическое поражение". Пару лет назад это поражение надо было "нанести на поле боя". Сейчас хотят "душить" санкциями. Уже говорят, что российская экономика "треснет", долго не выдержит", - заметил министр.

"Этот аррогантный стиль, который и президент Франции Эмманюэль Макрон, и федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц исповедуют, не говоря уже про бельгийцев, голландцев и [генсека НАТО] Марке Рютте, отражает растерянность: они не знают, что им делать", - пояснил Лавров.

По его словам, если указанные лица резко переменят риторику и вслед за такими лидерами, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявят о необходимости разговаривать с Россией и призовут перестать делать ставку на войну, то, "наверное, они боятся потерять власть".