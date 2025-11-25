Лавров напомнил, как СССР помог Франции избавиться от национального позора

Кроме того, глава МИД обратил внимание на заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, как в свое время Советский Союз вместе с силами основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля помог Франции избавиться от национального позора после того, как власти в Париже сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, "попивая кофе на Монмартре под оккупацией".

"Бывали мы в Париже пару раз. Мы же просто их [французов] освободили. Вместе с генералом Шарлем де Голлем и его Движением сопротивления помогли им избавиться от национального позора после того, как они сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, так сказать, попивая кофе на Монмартре под оккупацией", - подчеркнул министр в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

Кроме того, Лавров обратил внимание на заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года. "К чему они готовят свои народы? К тому, что это неизбежно? Во Франции, как я понимаю, идет переналадка всей экономики, заставляют гражданские отрасли работать на военно-промышленный комплекс. Недавно читал, что даже систему здравоохранения сейчас военизируют, готовясь к тому, что придется работать в полевых условиях и спасать французских солдат, - прокомментировал глава МИД РФ. - Это, конечно, поразительная история. Повторю, нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию".