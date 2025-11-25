Лавров посоветовал Каллас учить историю

Глава евродипломатии ранее назвала новостью для себя тот факт, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал учить историю главе евродипломатии Кае Каллас, которая назвала новостью для себя тот факт, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне.

Читайте также

Противоречивость Киева, спекуляции Запада и бездействие ООН. Заявления Лаврова

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не одинока. Она, конечно, и внешне производит впечатление не отличницы, в том числе и по исторической дисциплине. Но когда она говорит, что Россия и Китай заявляют, будто они победили во Второй мировой войне и, значит, победили нацизм, как она сказала, "это что-то новенькое". Историю надо знать. К сожалению, многие ее забывают", - сказал министр в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог", которое было записано 21 ноября.

По словам Лаврова, коллега Каллас, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, "вообще сказал, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну, оккупировал полмира, депортировал всех на территориях, которые он оккупировал". "Это же отсутствие нормальных учебников. Наверное, эстонской молодежи как-то тоже попадает в голову. Вот таких воспитывают людей", - отметил глава МИД России.

Вклад СССР и КНР в Победу

Лавров, говоря о вкладе СССР, напомнил о конференции февраля 1945 года по репарациям, где приводилась статистика на основе анализа боевых действий, согласно которой, Германия на советском фронте, если активность измерять в "человекоднях", "солдатоднях", потратила таких дней на советском фронте минимум в 10 раз больше, чем на всех остальных фронтах вместе взятых". "4/5 танков, 75% германских самолетов было уничтожено именно на советском фронте. Также есть статистика, что на Советский Союз приходилось 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Ясно, что это решающая роль. Мы, народы Советского Союза, победили 620 с лишним дивизий, из которых более 500 были германские дивизии", - указал он.

Отмечая роль Китая, глава МИД РФ указал, что 90% всего того, что было предпринято против милитаристской Японии, - "это китайский вклад", и "Россия вместе с Китаем завершили Вторую мировую войну, разгромив Квантунскую армию". "Есть переписка, президент США [Франклин] Рузвельт еще в середине 1942 года писал [Иосифу] Сталину, что русская армия несет на себе основную тяжесть войны. Премьер-министр Великобритании [Уинстон] Черчилль тоже писал Сталину, что именно русские "выпустили кишки" из немецкой военной машины. Это была осень 1944 года, - продолжил Лавров. - Другое дело, что Рузвельт не был замечен в двуличии, а Черчилль уже тогда, как стало известно из архивных документов, подумывал, что, мол, "кишки-то вы выпустили" германской военной машине, но мы хотим Советскому Союзу тоже "кишочки выпустить". Они уже тогда планировали операцию "Немыслимое".

Глава российской дипломат подчеркнул, что США, Британия "были вынуждены стать союзниками с СССР, долго думали, открывать Второй фронт или нет, смотрели, куда качнется чаша весов, а потом поставили на победителя". "Но параллельно уже тогда замышляли атаки против СССР. И американцы при президенте [Гарри] Трумэне, и Англия при премьер-министре Черчилле", - напомнил Лавров.