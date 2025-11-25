Бишкек готовится встретить Путина народными танцами и охотником с беркутом

Визит российского лидера в республику продлится с 25 по 27 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Все готово в аэропорту Бишкека к встрече президента РФ Владимира Путина, который вскоре прибудет в Киргизию с государственным визитом. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

К встрече российского лидера вдоль красной дорожки установлены ряды юрт, рядом с ними девушки в национальных одеждах репетируют народные танцы. Один из встречающих - киргизский охотник в традиционном колпаке, который держит на руке беркута.

Визит Путина в Киргизию продлится три дня - с 25 по 27 ноября. В эти дни президент проведет несколько двусторонних встреч и поучаствует в саммите ОДКБ.

В первый день визита ожидается минимум протокольных церемоний, но лидеры все равно будут тесно общаться. Так, президент Киргизии Садыр Жапаров встретит Путина в аэропорту Бишкека, после чего главы государств возложат венок к Вечному огню на площади Победы. После официальных мероприятий президенты пообщаются в формате тет-а-тет в резиденции "Ала-Арча".