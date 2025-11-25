Путин и Жапаров возложили венки к мемориалу "Вечный огонь" в Бишкеке

Лидеров России и Киргизии сопровождал почетный караул

БИШКЕК, 25 ноября. /ТАСС. Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадь Победы в Бишкеке. Вместе с киргизским коллегой Садыром Жапаровым он возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Лидеров сопровождал почетный караул. Под звуки траурной музыки оба президента проследовали за военнослужащими, несущими венки, и поднялись на верхнюю площадку мемориала. После того как цветочные композиции были установлены, Путин и Жапаров расправили на них траурные ленты и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Завершилась мемориальная церемония троекратным залпом из ружей, который дали солдаты почетного караула.

Мемориальный комплекс на площади Победы в Бишкеке был возведен в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основная композиция комплекса представляет собой арку, состоящую из трех изогнутых линий. По задумке авторов эта конструкция должна напоминать силуэт юрты. Арки сходятся наверху металлическим венком, символизирующим славу победителей. Непосредственно под аркой находятся статуя "Мать" и очаг с Вечным огнем.

В центре и по бокам комплекса размещены архитектурно-скульптурные композиции, посвященные киргизстанцам - героям Великой Отечественной войны. По краям лестницы, которая ведет к Вечному огню установлены шесть мраморных плит, на которых на русском и киргизском языках высечены имена героев войны и тыла, а также краткие фразы о значении Великой Победы в жизни города и всего человечества.