Россия не смогла вернуть место в Исполсовете ОЗХО

Председатель конференции государств - участников организации Агустин Васкес Гомес подтвердил, что места от восточноевропейской группы займут Словакия и Словения

Штаб-квартира ОЗХО © Collection Maykova/ Shutterstock/ FOTODOM

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия не получила место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026-2028 годы. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в ходе 30-й ежегодной конференции государств - участников организации.

Председатель конференции Агустин Васкес Гомес подтвердил, что места от восточноевропейской группы в Исполсовете займут Словакия и Словения, которые получили 107 и 122 голоса соответственно. РФ получила 51 голос.

Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО в 2023 году. Тогда на голосовании она получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. От восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО на период с мая 2024 года по май 2026 года получили Литва, Польша и Украина. В 2024 году Россия также не получила место в органе, набрав 56 голосов.

Исполнительный совет ОЗХО является руководящим органом организации и состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года. Совет осуществляет надзор за деятельностью Технического секретариата и отвечает за оказание содействия эффективному осуществлению и соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия.