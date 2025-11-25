Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили консульское сотрудничество стран

В российском дипведомстве отметили, что встреча прошла по просьбе израильской стороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов обсудил с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом взаимодействие стран на консульском направлении.

"В ходе беседы были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия на консульском направлении, в том числе обеспечения прав и интересов граждан двух стран", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также в российском дипведомстве отметили, что состоялся обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

Встреча прошла по просьбе израильской стороны.