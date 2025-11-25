СБ намерен не допускать формирования в регионах замкнутых этнических анклавов

Миграция иностранных граждан в Россию "больше не рассматривается как вспомогательное средство для решения демографических проблем, а является лишь дополнительным инструментом для реализации мер в экономической сфере", отметил заместитель секретаря Совета Безопасности Александр Гребенкин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия намерена содействовать недопущению формирования в регионах замкнутых этнических анклавов. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета Безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

Комментируя новую Концепцию государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы, Гребенкин подчеркнул, что миграция иностранных граждан в Россию "больше не рассматривается как вспомогательное средство для решения демографических проблем, а является лишь дополнительным инструментом для реализации мер в экономической сфере".

"Реализация данных новаций будет способствовать в том числе недопущению формирования в российских регионах замкнутых этнических (полиэтнических) анклавов", - отметил он.

Заместитель секретаря СБ пояснил, что, согласно новой концепции, прибывающие в РФ иностранцы не могут безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в стране, за исключением отдельных категорий. "По окончании срока законного пребывания в нашей стране они обязаны покинуть ее территорию. Кроме того, предусматриваются ограничения нахождения неработающих и не проходящих обучение членов семей иностранных граждан", - продолжил он.

В части, касающейся трудовой миграции, по словам Гребенкина, основной упор сделан на "прозрачность процессов привлечения иностранных работников, осуществление контроля за этими процессами и управляемость ими". "А также на стимулирование работодателей к использованию организованных форм набора иностранной рабочей силы, повышение ответственности за соблюдение трудовыми мигрантами российского законодательства, - добавил он. - В этой связи существенное внимание в концепции уделяется совершенствованию механизмов целевого организованного набора иностранных работников, а также созданию соответствующей инфраструктуры в государствах их проживания. Такая работа уже активно ведется с правительствами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии".

"Согласно новой концепции, формируемая миграционная обстановка должна способствовать решению задач прежде всего в сфере обеспечения национальной безопасности государства. Приоритет обеспечения безопасности страны включен также в число основных принципов миграционной политики", - резюмировал Гребенкин.