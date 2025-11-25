РФ в 2025 году аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу из-за незнания языка

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин отметил, что такой показатель за год вырос на 57%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. РФ аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу иностранных граждан из-за незнания русского языка в 2025 году, этот показатель за год вырос на 57%. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

"В зависимости от цели нахождения иностранного гражданина на территории нашей страны определены требования к уровню владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ. Отсутствие необходимого уровня владения русским языком послужило основанием для аннулирования в этом году 7,3 тыс. разрешений на работу (на 57% больше, чем в 2024 году)", - рассказал он.

Гребенкин отметил, что в законодательном порядке урегулированы правила проведения экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Он добавил, что во избежание коррупционных отношений и злоупотреблений эту процедуру могут осуществлять только государственные учреждения.

Замсекретаря Совбеза напомнил, что с 1 апреля 2025 года установлены требования о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам детей только законно находящихся в стране иностранных граждан, а также обязательное прохождение ими на бесплатной основе тестирования на знание русского языка. "Кроме того, с 6-летнего возраста они обязаны проходить процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования", - отметил Гребенкин.