Число незаконно находящихся в РФ иностранцев сократилось более чем в три раза

Повышена результативность административной практики, подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Число принятых решений об административном выдворении из России и о неразрешении въезда увеличилось почти на треть. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

"Повышена результативность административной практики. В частности, на иностранных граждан за последние 2,5 года составлено порядка 7,2 млн протоколов об административных правонарушениях, - обратил внимание замсекретаря СБ РФ. - Число принятых решений об административном выдворении из страны и о неразрешении въезда увеличилось в среднем почти на треть, о сокращении срока временного пребывания - на 25,3%. В этом году в 2,3 раза увеличилось по сравнению с прошлым годом число выявленных и привлеченных к ответственности иностранных граждан, уклонившихся от выезда из России (порядка 246 тысяч). В результате принятых комплексных мер число иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно, сократилось за последнее пятилетие более чем в 3 раза".