СБ: раскрытие преступлений по организации незаконной миграции выросло на 81,4%

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин отметил, что также повышена результативность административной практики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество раскрытых преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, в 2025 году выросло на 81,4%. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

"Следует отметить возросшую эффективность проведения органами внутренних дел целевых оперативно-профилактических мероприятий по противодействию преступности в сфере миграции, - сказал Гребенкин. - Так, с 2023 года в 3 раза возросло количество выявленных преступных деяний, связанных с организацией незаконной миграции. В текущем году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 45,6% число выявленных и на 81,4% - раскрытых таких преступлений".

"Повышена результативность административной практики. В частности, на иностранных граждан за последние 2,5 года составлено порядка 7,2 млн протоколов об административных правонарушениях, - обратил внимание замсекретаря СБ РФ. - Число принятых решений об административном выдворении из страны и о неразрешении въезда увеличилось в среднем почти на треть, о сокращении срока временного пребывания - на 25,3%. В этом году в 2,3 раза увеличилось по сравнению с прошлым годом число выявленных и привлеченных к ответственности иностранных граждан, уклонившихся от выезда из России (порядка 246 тысяч). В результате принятых комплексных мер число иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно, сократилось за последнее пятилетие более чем в 3 раза".

Гребенкин упомянул об образовании на базе Главного управления по вопросам миграции МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. По его словам, реформа проведена на основе наработанного в последнее время опыта правоохранительной деятельности в миграционной сфере.