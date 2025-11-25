В России в 2025 году аннулировали почти 60 тыс. трудовых патентов мигрантов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МВД РФ аннулировало почти 60 тыс. трудовых патентов мигрантов в 2025 году. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

"С начала января 2024 года для таких лиц [трудовых мигрантов] введена обязанность уведомлять о своем трудоустройстве территориальные органы МВД России в течение двух месяцев со дня получения патента. Если это не будет сделано, патент считается недействительным и больше не является основанием для нахождения на территории нашей страны, - сказал он. - В этом году органами внутренних дел аннулировано почти 60 тыс. патентов в связи с непредставлением их приобретателями копии трудового или гражданско-правового договора".

По словам Гребенкина, "для оперативного удаления с территории страны незаконных мигрантов за органами внутренних дел закреплены полномочия по принятию решений об административном выдворении таких лиц, а также по сбору необходимой информации и применению современных электронных средств контроля при установлении места нахождения иностранцев". "Следующая новация заключается в том, что приобретение мигрантом трудового патента не дает ему автоматического права находиться в России в течение всего срока действия документа", - пояснил он.