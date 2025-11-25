СБ: некоторые страны хотят обострить отношения РФ с другими государствами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Недружественные России государства и международные радикальные организации хотят вызвать напряженность в ее отношениях со странами исхода мигрантов и тем самым нанести ущерб национальной безопасности. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

Он отметил, что за последние шесть лет обстановка в миграционной сфере претерпела существенные изменения, в связи с чем для России "появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности, связанные с попытками недружественных государств и международных радикальных организаций нанесения ущерба интересам и безопасности с использованием миграционного фактора".

"Эта деструктивная деятельность направлена главным образом на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России, инспирирование напряженности в межгосударственных отношениях со странами исхода мигрантов", - подчеркнул Гребенкин.

Миграционные риски последних лет

При этом замсекретаря СБ РФ обратил внимание, что произошедшие качественные изменения миграционных потоков привели к росту напряженности и увеличению количества конфликтных ситуаций в российском обществе.

Так, по его словам, за последние пять-семь лет, когда в Россию стали приезжать в большом количестве молодежь и люди среднего возраста из бывших республик СССР, стали особенно заметны различия в мировоззрениях россиян и иностранных граждан.

"Они [мигранты] не имеют опыта совместного с российскими народами проживания, не знают либо плохо знают русский язык, не имеют опыта профессиональной деятельности, получили образование по национальным программам, зачастую существенно отличающимся от наших стандартов, - заметил Гребенкин. - В этой связи мы зачастую отмечаем пренебрежительное и потребительское отношение с их стороны к России и к ее коренному населению".

Не менее дестабилизирующим фактором, по его мнению, является и прирост "компактного проживания этнических групп, а также возникновение критической нагрузки на социальную инфраструктуру", связанные с прибытием на территорию страны не только самих мигрантов, но и членов их семей.

"Все это способствует росту напряженности в российском обществе в отношении находящихся в стране мигрантов, возникновению конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной основе", - констатировал Гребенкин.