Медведев обсудил с главой РАН планы по использованию науки в сфере безопасности

Также на встрече обсуждались аспекты работы президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, сообщил зампред Совбеза России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым, темой встречи стали вопросы развития науки для повышения обороны и безопасности России.

"На встрече с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым обсудили ряд вопросов развития научной деятельности в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства", - написал Медведев в Max.

Также на встрече обсуждались аспекты работы президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, добавил он. Медведев является зампредседателя совета и председателем его президиума.