Захарова: у еврочиновников "скулы сводит", когда они слышат про мирный план

Комментируя заявления главы дипслужбы ЕС Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в контексте украинского кризиса, официальный представитель МИД напомнила о русской пословице "наплюй в глаза - все Божья роса"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мирный план и переговоры по Украине чиновникам Европейского союза "против шерсти", при ух упоминании брюссельским бюрократам "сводит скулы". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Читайте также

Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании

Комментируя заявления главы дипслужбы ЕС Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в контексте украинского кризиса, Захарова напомнила о русской пословице "наплюй в глаза - все Божья роса".

"То есть абсолютная аморальность поведения людей, которые сейчас заправляют на стороне западного меньшинства. И я имею в виду, мирового меньшинства в виде вот этого западного упадничества. Абсолютно им все равно, что говорить, лишь бы вот сейчас заполнить информационное пространство безответственно им же в выгоду. Поэтому, как только они слышат слово "мирный план", "переговоры", "контакты", у них скулы сводит. Это то, что идет им не просто против шерсти, это святой водой на них покапать, на бесноватых", - прокомментировала дипломат.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и Трампа. Дата такой встречи пока не определена.