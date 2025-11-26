Сенатор Волошин: Лондон не сможет затянуть украинский конфликт

По словам Александра Волошина, динамику противостояния определяет фронт

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Великобритания может пытаться затянуть конфликт на Украине ради выгоды от продажи оружия Киеву, однако динамика противостояния определяется на поле боя, где сейчас доминируют российские войска. Кроме того, на Западе растет спрос на политическое урегулирование, такое мнение высказал в беседе с ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Лондон добивается продолжения конфликта на Украине, чтобы спасти британскую экономику от банкротства. В Службе внешней разведки указали, что "некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в локомотив национальной промышленности" за счет закупок оружия для Киева в ЕС.

"Экономическая ситуация в самой Великобритании нестабильна, общество устало от внешнеполитических авантюр и в целом выражает недоверие традиционным политическим партиям. Курс Дональда Трампа на деэскалацию конфликта дополнительно сужает пространство для маневров Лондона. Великобритания может пытаться затянуть конфликт, но его динамика определяется не в Лондоне, а на земле. Киевский режим как никогда разобщен и истощен, Россия последовательно освобождает все новые населенные пункты, а на Западе растет запрос на политическое урегулирование", - сказал сенатор.

По его словам, информация, добытая СВР, подтверждает, что Великобритания ищет в конфликте материальную выгоду за счет продажи оружия Европе. Однако такая модель нерентабельна для ЕС.

"Постоянное повышение стоимости войны для всех участников делает британскую "бизнес-модель" нерентабельной, из-за чего британцы и вынуждены сейчас идти на маневры. Чем меньше европейские граждане будут готовы финансировать чужие интересы, тем быстрее разрушится иллюзия, что Лондон всегда в выигрыше. С каждыми новыми выборами в странах Евросоюза и ростом поддержки альтернативных политических сил британская ставка на затяжной конфликт постепенно оборачивается политическим и экономическим просчетом", - подытожил Волошин.