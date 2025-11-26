Переговоры Путина и Лукашенко в Бишкеке. Видео
Редакция сайта ТАСС
11:40
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры в Бишкеке.
Лукашенко заявил о готовности Минска снова стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса.
Путин прибыл в Бишкек 25 ноября. Как отметили в пресс-службе ОДКБ, центральной темой обсуждения станет совместная работа участников организации, включая вопросы борьбы с наркотиками и незаконной миграцией.