Переговоры Путина и Лукашенко в Бишкеке. Видео

Президент Белоруссии заявил о готовности Минска снова стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса
11:40
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры в Бишкеке.

Лукашенко заявил о готовности Минска снова стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Путин прибыл в Бишкек 25 ноября. Как отметили в пресс-службе ОДКБ, центральной темой обсуждения станет совместная работа участников организации, включая вопросы борьбы с наркотиками и незаконной миграцией.  

