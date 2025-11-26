Захарова: ИИ отказался бы заменить фон дер Ляйен или быть ассоциированным с ней

Официальный представитель МИД России также добавила, что председатель Еврокомиссии десятилетиями разрушает формировавшиеся в Европе устои и традиции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) отказался бы заменить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, с иронией отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я думаю, что искусственный интеллект отказался бы быть ассоциирован в какой-либо степени с Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет", - иронично отметила Захарова, отвечая на вопрос ведущего о том, смог бы ИИ заменить фон дер Ляйен.

Она также добавила, что фон дер Ляйен десятилетиями разрушает формировавшиеся в Европе устои и традиции.