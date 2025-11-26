Путин анонсировал подписание пакета важнейших соглашений с Киргизией

По словам российского лидера, документы затронут торгово-экономическую, образовательную, миграционную и другие сферы

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Представители Москвы и Бишкека подпишут пакет важнейших для обеих сторон документов. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

"Повестка дня наших переговоров весьма объемна, - отметил он. - К подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению российско-киргизского сотрудничества на самых разных направлениях".

По словам российского лидера, "будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других областях".

Путин находится в Бишкеке с государственным - высшим по дипломатическому статусу - визитом.