Путин надеется на встречу с Жапаровым на неформальном саммите СНГ

Мероприятие наметили на 21-22 декабря.

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым о планах провести неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) и встречу лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в канун Нового года. Глава российского государства выразил надежду на встречу с киргизским коллегой на этих мероприятиях.

"Мы с вами также в постоянном контакте, держим на личном контроле ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, - отметил Путин. - В конце года у нас еще будет возможность с вами увидеться в России, на заседании Высшего евразийского совета и традиционной предновогодней встрече лидеров стран СНГ".

Президент России проводит ежегодные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ как минимум с 2017 года. С 2018 года эти мероприятия проходят в Санкт-Петербурге. Как анонсировал помощник главы государства Юрий Ушаков, в 2025 году неформальный саммит намечен на 21-22 декабря.