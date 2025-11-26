Косачев: стратегия нацполитики РФ направлена на предотвращение конфликтов

Зампредседателя СФ выделил два элемента стратегии: объединяющую роль государствообразующего русского народа, а также этнокультурное и языковое многообразие как достояние российской нации, защищаемое государством

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, указ об утверждении которой был подписан президентом РФ Владимиром Путиным накануне, ориентирована на предотвращение межнациональных конфликтов и купирование их на стадии зарождения. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Обратил бы внимание и на то, что стратегия ориентирует нас на работу на упреждение, на предотвращение межнациональных конфликтов, купирование проблем на стадии их зарождения и пресечение подрывной активности извне и изнутри", - написал он.

Косачев выделил два элемента стратегии: объединяющую роль государствообразующего русского народа, а также этнокультурное и языковое многообразие как достояние российской нации, защищаемое государством. "Это, можно сказать - системообразующая диалектика существования нашей федерации. Умаление каждого из этих элементов чревато возрастанием угроз самой государственности, что знают и наши оппоненты", - добавил он.

Зампред СФ отметил, что ключевым звеном реализации национальной госполитики являются регионы РФ. "Разумеется, будем поддерживать субъекты РФ по парламентской линии, по линии нашего Совета по межнацотношениям, но очень важно, чтобы в эту работу включались институты гражданского общества, поскольку тема крайне важная и чувствительная для населения, для всех народов России, которых на сегодня 194", - написал Косачев.

Указ, утверждающий новую стратегию национальной политики до 2036 года, вступит в силу 1 января 2026 года. Помимо общих положений, в документе приведен обзор современного состояния межнациональных и межэтнических отношений в России. Другие главы стратегии посвящены целям, принципам и приоритетам государственной национальной политики, а также реализации национальной политики в регионах РФ, этапам и целевым показателям стратегии.

В частности, как указано в документе, реализация стратегии должна способствовать "сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов РФ, укреплению единства многонационального народа РФ (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации".