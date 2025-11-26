Кириенко поприветствовал участников "Докучаевской конференции"

По словам первого заместителя руководителя администрации президента, в Кремле считают экологическое благополучие национальным приоритетом России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экологическое благополучие и сохранение комфортной среды проживания являются безусловным национальным приоритетом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в приветствии участникам III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"Вопросы экологического благополучия, сохранения комфортной среды проживания, рационального и бережного природопользования являются безусловным национальным приоритетом. Для исторических регионов, вернувшихся в состав России, экологические вопросы являются одними из наиболее приоритетных, поскольку напрямую влияют на качество жизни людей", - говорится в приветствии Кириенко, которое зачитала руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.

Кириенко отметил, что "Докучаевская конференция" уже не первый год является открытой площадкой, где участники могут обмениваться знаниями, поделиться опытом, довести свои предложения до коллег. "В борьбе с этими экологическими вызовами свои усилия объединяют органы власти, представители научных кругов, волонтеры и участники общественных движений, ветераны боевых действий. Уверен, вместе мы можем многое", - говорится в приветствии.

III Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" проходит в Москве в среду. Экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры обсуждают стоящие перед регионами экологические вызовы.