Ушаков заявил, что утечки содержания телефонных контактов "никуда не годятся"

Помощник президента отметил, что не знает, как вести переговоры с партнерами, которые допускают такие ситуации

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Утечки содержания телефонных переговоров представителей РФ и США по украинскому урегулированию недопустимы, такая ситуация "никуда не годится". Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я не знаю, [как вести переговоры с партнерами, которые допускают утечки]. Там есть утечки относительно телефонных контактов. Это никуда не годится", - возмутился представитель Кремля.