Ушаков планирует по телефону обсудить с Уиткоффом тему утечек
09:15
обновлено 09:25
БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по телефону может обменяться мнениями со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом по поводу утечки в СМИ якобы содержания одного из их разговоров.
"Про утечку? Мы по телефону обменяемся мнениями", - ответил Ушаков на вопрос, спросит ли он у Уиткоффа про утечку, когда американский эмиссар будет в Москве на следующей неделе.
"Это [публикации разговоров в СМИ] недопустимо, конечно", - подчеркнул представитель Кремля.