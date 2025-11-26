Ушаков планирует по телефону обсудить с Уиткоффом тему утечек

Помощник президента назвал публикации разговоров в СМИ недопустимым

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по телефону может обменяться мнениями со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом по поводу утечки в СМИ якобы содержания одного из их разговоров.

"Про утечку? Мы по телефону обменяемся мнениями", - ответил Ушаков на вопрос, спросит ли он у Уиткоффа про утечку, когда американский эмиссар будет в Москве на следующей неделе.

"Это [публикации разговоров в СМИ] недопустимо, конечно", - подчеркнул представитель Кремля.