Директор института РАН отметил адаптивность и потенциал ОДКБ

По мнению Кирилла Бабаева, динамика деятельности организации в период с 2023 по 2025 год показывает, что объединение остается ключевой региональной структурой безопасности

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обладает потенциалом для дальнейшего развития и возможностями адаптироваться с учетом изменений глобальной геополитической обстановки. Такую оценку высказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев в аналитической статье к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Материал опубликован на сайте "Союзники. ОДКБ".

По мнению Бабаева, динамика деятельности ОДКБ в период нахождения Имангали Тасмагамбетова в должности ее генерального секретаря с 2023 по 2025 год показывает, что организация остается ключевой региональной структурой безопасности, ответственной за поддержание стабильности на евразийском пространстве. "Потенциал дальнейшего развития ОДКБ и ее возможности адаптироваться с учетом изменений глобальной геополитической обстановки имеются", - сказал он.

"Этому будет способствовать взятый руководством ОДКБ курс на совершенствование координации совместных с СНГ и ШОС усилий, а также углубление сотрудничества в рамках ОДКБ как в области организационной координации, так и в сфере боевой подготовки войск стран-участниц Организации, - отметил эксперт. - Все это закладывает сильную основу для поступательного развития ОДКБ в следующий трехлетний период", - указал он.

Как отметил Бабаев, назначение генсеком ОДКБ опытного высокопоставленного казахстанского политика Тасмагамбетова придало больший политический вес этой должности и способствовало преодолению ряда проблем в работе организации. "Несмотря на то, что важнейшие решения принимаются непосредственно главами государств, Тасмагамбетов прилагал усилия, направленные на стабилизацию обстановки в зоне ответственности ОДКБ, налаживание конструктивных отношений между ее членами в интересах сохранения организационного единства", - подчеркнул он.