Ушаков: Путин и Жапаров обсудили все вопросы политики и экономики

Помощник президента РФ отметил, что лидеры России и Киргизии не затрагивали внешнеполитическую проблематику на расширенном заседании

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров за два дня успели обсудить все имеющиеся вопросы как по экономике, так и в сфере политики. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров.

"Сегодня всю экономическую повестку обсудили. На расширенном заседании не затрагивали внешнеполитическую проблематику, поскольку она вчера обсуждалось в формате "тет-а-тет" между президентами", - сказал представитель Кремля. "А так - очень глубоко прошлись по всем темам экономического сотрудничества, в том числе [обсудили] гуманитарные вопросы. В общем, все темы, которые являются наиболее насущными и актуальными в наших двусторонних отношениях", - добавил он.