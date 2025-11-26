Шерпа РФ: мирный план Трампа по Украине не повлиял на работу саммита G20

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не повлияла на работу и результаты саммита Группы двадцати в ЮАР. Об этом заявила на пресс-конференции шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

"На проведении саммита и на внимании партнеров из дружественных стран каким-то образом сказался план Трампа, но на работе и на результатах саммита, в том числе отраженных в декларации, нет", - сказала она.

При этом Лукаш отметила, что демарш, который фактически устроили главы западных делегаций, покинув саммит в середине заседания и переместившись, предположительно, на обсуждение этого самого мирного плана, был замечен. "И прежде всего замечен нашими партнерами, странами глобального Юга, председателем в "двадцатке" этого года - ЮАР, поэтому такие вещи не забываются, если не сказать, что не прощаются", - подчеркнула шерпа РФ.

Она также обратила внимание, что в этом году первая сессия саммита транслировалась публично, и "западные коллеги воспользовались этой возможностью, усилив антироссийскую риторику, видимо, чтобы поддержать как раз те переговоры, которые у них шли".

"Это смотрелось достаточно искусственно, потому что [за] последние года два существенно снизилась такая агрессивная риторика. Все понимают, что это связано с политикой двойных стандартов, что глупо так однобоко высказываться в отношении одного конфликта, забывая, например, или даже не называя гуманитарную катастрофу в Газе своими словами", - заключила Лукаш.