"Ъ": Ушаков уверен, что утечка разговора произошла не со стороны Уиткоффа

По словам помощника президента РФ, спецпосланник США не был заинтересован в этом

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Утечка телефонных переговоров России и США произошла точно не со стороны спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Уверенность в этом выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Уиткофф точно не был заинтересован [в утечке телефонного разговора]", - заверил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента газеты "Коммерсант".

Ранее агентство Bloomberg опубликовало якобы стенограммы, в которых приводится транскрибация телефонных разговоров между Уиткоффом и Ушаковым, а также между Дмитриевым и Ушаковым. По данным агентства, телефонные разговоры якобы состоялись 14 и 29 октября соответственно.