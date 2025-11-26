В ДНР считают, что в Киеве наступает стадия принятия воссоединения Донбасса с РФ

Председатель Общественной палаты республики Александр Кофман также отметил, что динамика продвижения армии России не позволяет Украине диктовать свои условия

МАРИУПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Украина находится в стадии принятия воссоединения Донбасса с Россией. Такое мнение высказал ТАСС председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, комментируя предложение депутата Верховной рады Анны Скороход об изменении территориальных границ Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем Украины.

"Можно сказать, что на Украине наступает стадия принятия. Гнев, депрессия, принятие. Стадия наступает хорошо", - сказал Кофман.

Председатель Общественной палаты ДНР считает, что динамика продвижения армии РФ не позволяет Украине диктовать свои условия.

"Все возможные пути для мирного урегулирования Украина пропустила. Сейчас идет активное расширение зоны влияния армии России. Продвижения, равного сегодняшнему, не было с 2022 года. Это признают украинские обозреватели и украинские военнослужащие", - добавил собеседник агентства.