Слуцкий: предстоящие переговоры с Уиткоффом могут стать эффективнее прошлых

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин планирует принять спецпосланника президента США на следующей неделе

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ближайшие переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом могут стать более конструктивными, чем все предыдущие встречи. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует принять Уиткоффа на следующей неделе.

"[Мы] станем свидетелями, надеюсь, реального переговорного процесса, который, кроме этого, имеет все основания быть более конструктивным, нежели предыдущие попытки", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".