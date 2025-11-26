Степашин считает выдумкой опубликованную "стенограмму" беседы Уиткоффа и Ушакова

Экс-премьер подчеркнул, что если прослушка и была, то не с российской стороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Публикации "стенограмм" телефонных разговоров политиков не обязательно основаны на прослушке - иногда их просто выдумывают. Вероятно, так было и с "утечкой" бесед помощника президента РФ Юрия Ушакова, заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Вы знаете, не обязательно прослушивать, можно просто придумывать. Скорее всего, [тут] второе", - ответил он на вопрос, кто мог прослушивать беседу и слить ее в прессу.

Степашин подчеркнул, что если прослушка и была, то не с российской стороны. "Мы этим не занимаемся", - сказал он.

Агентство Bloomberg ранее опубликовало статьи, в которых приводятся якобы стенограммы телефонных разговоров Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Агентство утверждает, что беседы состоялись 14 и 29 октября соответственно. Сам Ушаков говорил, что "некоторые утечки носят фейковый характер", а другие он комментировать не будет, потому что разговоры ведутся в закрытом режиме и не должны разглашаться.