Шойгу прилетел в Бишкек на заседания по линии ОДКБ

Секретарь СБ РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности организации

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек, где 27 ноября примет участие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Планируется, что Шойгу будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. На заседаниях планируется обсудить военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ и на прилегающих территориях к зоне ответственности ОДКБ, а также подвести итоги деятельности организации в 2025 году.

1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к РФ. Российской стороной будут представлены приоритетные направления деятельности страны в организации в следующем году. Ожидается, что по итогам заседаний будут подписаны решения по совершенствованию системы коллективной безопасности и деятельности секретариата ОДКБ, противодействию наркотической угрозе и взаимодействию в сфере информационной безопасности, развитию коллективных сил организации.