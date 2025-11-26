Песков: сейчас нет ничего важнее выхода на мирное урегулирование на Украине

Идет серьезный процесс, подчеркнул представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Выход на мирное урегулирование на Украине сейчас важнее всего. Это серьезный процесс уже идет с участием США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

"Там идет процесс. Процесс идет серьезный, - охарактеризовал представитель Кремля ситуацию. - Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего".

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул всю серьезность мирного процесса в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которого пообещал проинформировать о достижении Москвой своих целей мирными средствами, "как обстоят дела на этом треке".