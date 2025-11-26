Нидерландский центр OCCRP внесли в список нежелательных организаций

В перечень также включили американский Free Peoples of Russia House

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило нидерландский Organized Crime and Corruption Reporting Project ("Центр по исследованию коррупции и организованной преступности") и американский Free Peoples of Russia House ("Дом народов свободной России") в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) - международный проект журналистов-расследователей, объединяющий более 50 СМИ и журналистских организаций по всему миру. По данным на ноябрь 2025 года, на сайте проекта указано, что его единственным российским участником является проект "Важные истории" (признан иноагентом и включен в список нежелательных организаций на территории РФ).