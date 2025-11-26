В Якутии рассчитывают принять закон о местном самоуправлении

Окончательное чтение планируют провести до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Проект регионального закона "О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)" принят в первом чтении, документ планируется принять в окончательном чтении до конца 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Алексей Еремеев.

"Приняли в первом чтении, и после его обсуждения на III Съезде [депутатов] представительных органов [муниципальных образований республики] в декабре, после обсуждения потенциальных поправок, которые будут внесены субъектами законодательной инициативы, в наших планах - принять данный проект закона во втором окончательном чтении на XVI пленарном заседании, которое состоится в декабре", - сказал Еремеев.

Спикер парламента напомнил, что проект закона был разработан еще в начале 2025 года, и разработка длилась долгое время. "Мы не только внесли данный проект закона, но и лично я, под моим руководством и под руководством Владимира Михайловича Прокопьева, председателя профильного комитета [по местному самоуправлению], другие группы побывали во многих муниципалитетах. В районах мы разъясняли нашу позицию, слушали предложения от населения республики, от общественности, от депутатов, представительных органов, глав муниципальных образований. Здесь была проведена большая подготовительная работа по разъяснению среди населения, проведены парламентские слушания с большим количеством участников. Все это дало свои результаты, в принципе, большинство населения республики данный проект закона поддерживает концептуально", - сказал он.

По словам председателя постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по местному самоуправлению Владимира Прокопьева, в регионе планируется сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, и создание муниципальных округов не предусматривается.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал базовый закон, который определяет принципы организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Закон определяет понятие местного самоуправления и отражает права граждан на осуществление МСУ, а также принципы его правового регулирования.

Мнения

В ходе пленарного заседания были высказаны различные предложения. Депутат Федот Филиппов предложил дать возможность выбора, когда можно прописать в уставах способ избрания глав муниципального, сельского поселения.

"От имени всей фракции "Новые люди" хочу четко и однозначно заявить нашу принципиальную позицию. По существу данного законопроекта об отмене прямых выборов наша фракция занимает последовательную позицию. Мы убеждены, что прямое волеизъявление - это фундаментальное право граждан, основа легитимности и ответственности власти перед народом. Ослабление этой связи считаем системной ошибкой. Исходя из этой принципиальной позиции в первом чтении наша фракция будет голосовать консолидировано против", - высказалась депутат Нюргуяна Заморщикова. Она добавила, что готовится пакет поправок ко второму чтению.

В свою очередь, по словам председателя постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Ил Тумэн Елены Голомаревой, будет внесена поправка в части гарантии прав коренных малочисленных народов в участии в осуществлении местного самоуправления.