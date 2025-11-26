Слуцкий: ЕС останется на обочине истории, если не поймет важность диалога с РФ

Лидер ЛДПР прокомментировал призыв главы евродипслужбы Каи Каллас сократить численность Вооруженных сил РФ

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Европа не участвует в переговорах по урегулированию украинского кризиса из-за политиков вроде главы евродипслужбы Каи Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок. Страны ЕС продолжат оставаться на обочине истории, если не осознают важность диалога с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так депутат прокомментировал призыв Каллас сократить численность Вооруженных сил РФ.

"Именно из-за таких как Каллас, Бербок, фон дер Ляйен, [бывший глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель и остальных байденовских подпевал ЕС сегодня не за столом переговоров по выходу из крупнейшего кризиса безопасности на континенте, а выброшен на обочину истории. И останется там до тех пор, пока не осознает реалии и необходимость конструктивного диалога с Россией", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий также отметил, что Каллас "не понимает границы своих полномочий". "Требовать сократить численность армии ядерной державы, войска которой ежедневно продвигаются вглубь территории противника, или диктовать сколько ей тратить на оборону, мягко говоря, самонадеянно и до смешного глупо. Некомпетентность брюссельских бюрократов становится психиатрическим диагнозом", - подчеркнул он.