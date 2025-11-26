Вершинин обсудил с послом Турции сотрудничество в международных организациях

Стороны также затронули несколько актуальных вопросов региональной повестки дня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Турции Танжу Билгич на встрече обсудили сотрудничество двух государств в рамках международных организаций.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества России и Турции на многосторонних площадках, обсуждена тематика взаимной поддержки кандидатур в рамках международных организаций", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД подчеркнули, что в ходе встречи стороны затронули несколько актуальных вопросов региональной повестки дня и договорились поддерживать положительную динамику регулярных двусторонних контактов на различных уровнях.