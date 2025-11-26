Делегация РФ: позиция Трампа дает надежду на урегулирование конфликта на Украине

Воинственная риторика, "подогревающая милитаристскую истерию в европейском обществе", вызывает тревогу, подчеркнул член российской дипмиссии Антон Мазур

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Позиция президента США Дональда Трампа вселяет надежду на возможное урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем, считает член делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антон Мазур.

"Итоги предпринятых усилий и позиция Дональда Трампа вселяют определенную надежду на возможное урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем, если, конечно, в очередной раз поборники "порядка, основанного на правилах", не вмешаются в переговорный процесс. В связи с этим вызывает тревогу продолжающаяся воинственная риторика из уст официальных представителей, подогревающая милитаристскую истерию в европейском обществе", - сказал он.

"Раскручивание гонки вооружений, насаждение военного психоза и конфронтационной логики не укрепляют, а подрывают безопасность стран ЕС, делая вполне реальным их втягивание в полномасштабный конфликт. При этом мы никогда и никому из европейских государств не угрожали и в своей политике обеспечения национальной безопасности предпочитаем оценивать потенциалы и конкретные шаги оппонентов", - добавил дипломат.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва располагает документом из 28 пунктов, других редакций этой программы российская сторона не видела. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и ЕС.