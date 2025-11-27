ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

Российского лидера встретил действующий председатель Совета коллективной безопасности, президент Киргизии Садыр Жапаров
Редакция сайта ТАСС
05:58
обновлено 06:11
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в комплекс "Ынтымак ордо", где пройдет сессия Совета коллективной безопасности - высшего органа управления Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Читайте также

Госвизит и участие в саммите ОДКБ. Как проходили поездки Путина в Киргизию

Российского лидера в фойе встретил действующий председатель Совета коллективной безопасности, президент Киргизии Садыр Жапаров. После краткой церемонии приветствия президент РФ присоединился к уже собравшимся главам Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Вместе все они по традиции сделали протокольное фото на память и перешли в зал, где с минуту на минуту начнется сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. 

Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Садыр Нургожоевич