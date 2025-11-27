Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

Российского лидера встретил действующий председатель Совета коллективной безопасности, президент Киргизии Садыр Жапаров

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в комплекс "Ынтымак ордо", где пройдет сессия Совета коллективной безопасности - высшего органа управления Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российского лидера в фойе встретил действующий председатель Совета коллективной безопасности, президент Киргизии Садыр Жапаров. После краткой церемонии приветствия президент РФ присоединился к уже собравшимся главам Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Вместе все они по традиции сделали протокольное фото на память и перешли в зал, где с минуту на минуту начнется сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.