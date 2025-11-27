Секретари совбезов ОДКБ встретятся в мае 2026 года в Московском регионе

На заседании Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности 27 ноября было подписано 17 документов

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Заседание Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в конце мая 2026 года в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, прошедшего 27 ноября в Бишкеке.

В пресс-службе также отметили, что по итогам нынешнего заседания было подписано 17 документов, 12 из которых выносятся на сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Бишкеке, которая пройдет 27 ноября. Это, например, Декларация СКБ ОДКБ, Антинаркотическая стратегия ОДКБ на 2026-2030 годы и Заявление СКБ об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Также был одобрен проект решения СКБ о Генеральном секретаре ОДКБ. У нынешнего генсека организации Имангали Тасмагамбетова в конце года истекает срок полномочий, с 1 января его сменит представитель Киргизии Таалатбек Масадыков.

На нынешнем совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ РФ представляли секретарь СБ Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

В пресс-службе добавили, что Шойгу 27 ноября провел отдельную встречу с секретарем Совета безопасности Киргизской Республики Бактыбеком Бекболотовым, на которой обсуждались "актуальные вопросы международной и региональной безопасности".