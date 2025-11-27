Путин предложил начать подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ

Президент России отметил стремление сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия в ходе своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

"В ходе председательства планируем начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ. Будем стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму", - заявил Путин.

Президент также добавил, что Москва с партнерами по организации продолжит работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек, над пресечением каналов их финансирования.

В числе важнейших приоритетов деятельности организации российский лидер также назвал информационную безопасность. "Российская сторона настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствия распространения радикальных идей в молодежной среде. Считаем необходимым принять дополнительные меры по защите общего информационного пространства от таких угроз", - указал глава государства.

Приложит Россия все усилия и для дальнейшего наращивания взаимодействия по борьбе с наркотрафиком, отметил Путин. "Продолжим проведение антинаркотической операции "Канал" с подключением заинтересованных международных участников", - резюмировал он.