Лавров: РФ настроена на сотрудничество в Арктике с внерегиональными странами

Глава МИД РФ подчеркнул, что поддержание мира и стабильности в Арктике, обеспечение ее комплексного развития входят в число приоритетных направлений отечественной дипломатии

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия в Арктике уделяет особое внимание укреплению профильного взаимодействия с дружественными внерегиональными странами. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, зачитанном на пленарном заседании Северного форума по устойчивому развитию.

"Россия, крупнейшая арктическая держава, настроена на развитие взаимовыгодного и конструктивного международного сотрудничества в высоких широтах. Особое внимание при этом уделяем укреплению профильного взаимодействия с дружественными внерегиональными странами, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона, - отметил глава внешнеполитического ведомства. - Свой вклад в эти общие усилия вносит и Северный форум - уникальная площадка, объединяющая арктические регионы".

Лавров подчеркнул, что поддержание мира и стабильности в Арктике, обеспечение ее комплексного развития входят в число приоритетных направлений отечественной дипломатии, что зафиксировано и в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года новой концепции внешней политики.

О форуме

В этом году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

СФУР - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея мероприятия - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.