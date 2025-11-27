Путин отдельно поговорил с главами Минобороны РФ и Белоруссии после встречи ОДКБ

Разговор прошел в кулуарах саммита "на ногах"

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после встречи лидеров стран ОДКБ в расширенном составе поговорил в кулуарах саммита "на ногах" с руководителями оборонных ведомств РФ и Белоруссии - Андреем Белоусовым и Виктором Хрениным.

Белорусский генерал первым подошел к представителям российской делегации и после обмена рукопожатиями началась беседа, которая продлилась больше пяти минут. Путин и Хренин все это время оживленно что-то обсуждали, а затем российский лидер вместе с коллегами по ОДКБ покинул зал заседаний, а министры обороны РФ и Белоруссии продолжили уже разговор друг с другом.

Кулуары саммита Организации Договора о коллективной безопасности стали местом для контактов "на ногах" в целом для представителей Москвы и Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и секретарь Совбеза республики Александр Вольфович, в частности, так же обменивались мнениями с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Песковым.